Желающих получить нейтральный статус гимнастов раскритиковала тренер сборной России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко недовольна своими подопечными, которые хотят получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, пишет Lenta.ru.

По ее словам, такие спортсмены могут без раздумий забыть о своей стране и идут на любые условия, чтобы попасть на турнир. Родионенко добавила, что некоторые тренеры принципиально решили не подавать заявки на нейтральный статус.

"Не все с удовольствием принимают те условия, которые нам навязывают, в первую очередь отсутствие флага и гимна", — отметила тренер.

Ранее издание Спорт-Экспресс сообщало, что девять девушек из состава сборной России по спортивной гимнастике отправили заявки на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастики в декабре 2024 года. Среди них олимпийские чемпионки Виктория Листунова и Ангелина Мельникова. Ответ им пока не пришел.

Этапы Кубка мира стартуют в конце февраля.

Летом 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Россияне отказались подавать заявки и пропустили Олимпиаду прошлого года в Париже.