Без паники: в Пермском крае внепланово проверили системы оповещения

Сегодня утром в Пермском крае зазвучали системы оповещения. Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Министерства территориальной безопасности региона, сегодня в первой половине дня проводилась внеплановая проверка системы оповещения населения.

"В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края в связи с чем возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения", - говорится в сообщении.

Жителей просят не паниковать и сохранять спокойствие.