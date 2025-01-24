Каток на Площади 1905 года в Екатеринбурге будет работать почти до середины марта

Работу новогоднего катка на Площади 1905 года в Екатеринбурге решено продлить почти до середины марта. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, с момента открытия главного катка на площади там побывало около 55 тысяч человек. Локация в самом центре пользуется большой популярностью у жителей и гостей уральской столицы. Поэтому и было принято решение продлить работу катка до 9 марта.

По данным администрации катка – команды Парка Маяковского – популярностью пользуются сеансы по будням с бесплатным входом со своими коньками, их посетило больше 5 тысяч гостей. Планируется, что 1 и 2 марта на катке можно будет отметить Масленицу.

Расписание работы катка и правила посещения опубликованы на его сайте. Там же можно купить билет на площадку.

Напомним, изначально каток на Площади 1905 года должен был работать до середины февраля. Позже сообщалось, что можно будет кататься до конца месяца.