СК проверяет на мошенничество водителя автобуса в Челябинске, работавшего без валидатора

В Челябинске проверят на мошенничество водителя маршрутки, который собирал с пассажиров деньги за проезд на банковскую карту.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, сотрудники регионального следственного управления совместно с ОГКУ "Организатор перевозок по Челябинской области" проверили работающие по регулируемым тарифам маршруты на соблюдение условий госконтракта. Выяснилось, что водители работали без терминала с подключенным к нему валидатором для безналичной оплаты проезда.

Это послужило основанием для наложения штрафов на организации-перевозчики. Следственным управлением направлена информация об усилении контроля за перевозчиками по исполнению прописанных в договорах требований по установке терминалов и подключенных к ним валидаторов в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.