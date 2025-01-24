Предварительные результаты расследования крушения самолета в Актау представят на следующей неделе

Предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Актау представят на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, пишет ТАСС.

Он напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) рекомендует делать это в течение 30 дней.

"Черные ящики" с самолета сохранились, их расшифровали в Бразилии и возвратили в Казахстан.

"Они находятся в следственной группе под эгидой Генеральной прокуратуры. Над ними работают все эксперты сейчас", - сказал Бозумбаев.

Министерство транспорта Казахстана не комментирует неофициальную информацию, касающуюся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета.

"До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Baza опубликовала полную расшифровку переговоров пилотов самолета, разбившегося в Казахстане.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, 32 человека выжили. Первично в качестве причины катастрофы называли столкновение самолета со стаей птиц, затем Росавиация сообщила, что в регионе, где пытался зайти на посадку самолет AZAL, ПВО работала по атакующим украинским беспилотникам. Президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует от России найти и наказать виновных, а также компенсировать нанесенный ущерб. Алиев заявил, что самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России. Окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.