Mash: Поперечный* попал под указ Трампа о депортации нелегалов

Стендап-комик Данила Поперечный*, блогер-бодибилдер Александр Шпак* и видеоблогер Илья Мэдиссон попали под указ о депортации нелегалов президента США Дональда Трампа, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, в ближайшее время их могут выдворить из США. Кроме того, высылка из страны грозит сотне других россиян, которые уже находятся в депортационных тюрьмах. Mash отмечает, что все они формально просили убежища, проходя либо через сухопутную границу с Мексикой, либо в аэропортах, а затем ждали решений офицеров службы ICE с решениями судов на временный въезд по упрощенной программе, которую приостановили после инаугурации Трампа.

В июне 2024 года Минюст России включил Поперечного* в реестр иностранных агентов. Одной из причин стало получение им более $60 тысячи от иностранных организаций США и Ирландии. В июле 2022 года сообщалось, что полиция проверяет стендап-комика на предмет дискредитации ВС РФ. Поперечный* неоднократно выступал против СВО.

Шпак* в прошлом году был приговорен к восьми годам колонии общего режима за распространение ложной информации об армии России.

*признан в РФ иностранным агентом