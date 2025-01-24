Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова арестовали по делу о взятке в особо крупном

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, экс-чиновника отправили в СИЗО на 1 месяц 23 суток – то есть по 17 марта включительно. Также была озвучена статья, которую вменяют Смирнову. Речь идет о части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно.

Стоит отметить, что адвокат Алексей Стадников запрашивал для своего подзащитного домашний арест, но суд вынес другое решение. Адвокат заявил, что намерен его обжаловать. Признает ли Смирнов вину, защитник раскрывать не стал.

Также во время сегодняшнего заседания выяснилось, где работает Смирнов после отставки из МинЖКХ. Сам он заявил, что его задержали в реанимации.

Напомним, что еще до силовиков в правомерности действий тогда еще министра энергетики и ЖКХ региона усомнились жители Свердловской области. Одним из самых скандальных решений Смирнова стала поддержка роста платы за ЖКХ в муниципалитетах свыше федеральных предельных индексов. В результате коммуналка значительно выросла в цене в десятках территорий.

Еще одна точка напряжения, характеризующая его политику — строительство масштабного мусорного полигона в Сысертском районе или, как его называл сам Николай Смирнов вместе с авторами проекта — эко кластер, он же мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Стоит отметить, что всего за несколько дней до своей отставки экс-министр согласовал проект строительства завода, хотя земли, выбранные региональным правительством, все еще не переведены из категории сельхозназначения.

Упорство МинЖКХ, как, впрочем, и региональных и муниципальных властей относительно выбранного участка поражала. Сначала Роспотребнадзор не смог отстоять землю у его владельца "Агропромкредита", который заявил, что последние три года сельхозземля использовалась по назначению. Почти сразу после победы "Агропромкредит" передал земли концессионеру мусорного полигона "Экологические системы". По неподтвержденным данным, обе компании связывает один человек.

Отметим, что пока жители Сысерти пытались организовать референдум, выходили на протестные акции и обращались в различные структуры, чтобы доказать наличие ручья, залежей торфа на участке и жилых территорий в непосредственной близости, местные власти успокаивали активистов и заверяли, что утвержденных планов на строительство все еще нет. Однако внезапно на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная губернатором еще в июле 2024 года, в которой планируемое место строительства располагается прямо у деревни в Сысертском районе.

Связана ли история мусорного полигона с уголовным делом в отношении Николая Смирнова, пока неизвестно. Однако нельзя не отметить, что коррупционные истории в МинЖКХ Свердловской области возникли еще до недавней отставки министра. Его заместитель, Андрей Кислицын, хоть и сохранил должность, но был задержан в апреле 2024 года вместе с советником по GR свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым. По версии следствия, Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тысяч рублей в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

Спустя несколько месяцев, в августе 2024 года, появилась информация о проведении обысков у первого замминистра Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального МинЖКХ Елены Васильевой. Уже в декабре прошлого года замглавы ведомства покинул свой пост. Официально его отставка объяснялась состоянием здоровья, но ряд собеседников издания связывают ее со скандалом на фоне внимания силовиков.