Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова арестовали по делу о взятке в особо крупном

24 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп обнулил указы Байдена

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова арестовали по делу о взятке в особо крупном

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову.
Читайте также:

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, экс-чиновника отправили в СИЗО на 1 месяц 23 суток – то есть по 17 марта включительно. Также была озвучена статья, которую вменяют Смирнову. Речь идет о части 6 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки в особо крупном размере". О какой сумме идет речь, неизвестно.

Стоит отметить, что адвокат Алексей Стадников запрашивал для своего подзащитного домашний арест, но суд вынес другое решение. Адвокат заявил, что намерен его обжаловать. Признает ли Смирнов вину, защитник раскрывать не стал.

Также во время сегодняшнего заседания выяснилось, где работает Смирнов после отставки из МинЖКХ. Сам он заявил, что его задержали в реанимации.

Напомним, что еще до силовиков в правомерности действий тогда еще министра энергетики и ЖКХ региона усомнились жители Свердловской области. Одним из самых скандальных решений Смирнова стала поддержка роста платы за ЖКХ в муниципалитетах свыше федеральных предельных индексов. В результате коммуналка значительно выросла в цене в десятках территорий.

Николай Смирнов, суд по мере пресечения(2025)|Фото: Накануне.RU

Еще одна точка напряжения, характеризующая его политику — строительство масштабного мусорного полигона в Сысертском районе или, как его называл сам Николай Смирнов вместе с авторами проекта — эко кластер, он же мусоросортировочный завод "Екатеринбург-Юг". Стоит отметить, что всего за несколько дней до своей отставки экс-министр согласовал проект строительства завода, хотя земли, выбранные региональным правительством, все еще не переведены из категории сельхозназначения.

Упорство МинЖКХ, как, впрочем, и региональных и муниципальных властей относительно выбранного участка поражала. Сначала Роспотребнадзор не смог отстоять землю у его владельца "Агропромкредита", который заявил, что последние три года сельхозземля использовалась по назначению. Почти сразу после победы "Агропромкредит" передал земли концессионеру мусорного полигона "Экологические системы". По неподтвержденным данным, обе компании связывает один человек.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что пока жители Сысерти пытались организовать референдум, выходили на протестные акции и обращались в различные структуры, чтобы доказать наличие ручья, залежей торфа на участке и жилых территорий в непосредственной близости, местные власти успокаивали активистов и заверяли, что утвержденных планов на строительство все еще нет. Однако внезапно на сайте МинЖКХ Свердловской области появилась новая территориальная схема, утвержденная губернатором еще в июле 2024 года, в которой планируемое место строительства располагается прямо у деревни в Сысертском районе.

Связана ли история мусорного полигона с уголовным делом в отношении Николая Смирнова, пока неизвестно. Однако нельзя не отметить, что коррупционные истории в МинЖКХ Свердловской области возникли еще до недавней отставки министра. Его заместитель, Андрей Кислицын, хоть и сохранил должность, но был задержан в апреле 2024 года вместе с советником по GR свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" Павлом Мякишевым. По версии следствия, Мякишев пытался передать Андрею Кислицыну взятку в размере 700 тысяч рублей в интересах барнаульской компании Barled, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Спустя несколько месяцев, в августе 2024 года, появилась информация о проведении обысков у первого замминистра Игоря Чикризова и бывшего начальника отдела реализации государственных и инвестиционных программ регионального МинЖКХ Елены Васильевой. Уже в декабре прошлого года замглавы ведомства покинул свой пост. Официально его отставка объяснялась состоянием здоровья, но ряд собеседников издания связывают ее со скандалом на фоне внимания силовиков.

Теги: ЖКХ, Смирнов, мера персечения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2025 12:27 Мск Бывшего свердловского министра ЖКХ задержали в реанимации: подробности из суда
Ранее 24.01.2025 09:46 Мск В Екатеринбурге экс-министру ЖКХ изберут меру пресечения по делу о коррупции
Ранее 14.01.2025 12:37 Мск Ушедший в отставку свердловский министр ЖКХ перебрался в "Облкоммунэнерго"
Ранее 13.01.2025 13:26 Мск Свердловский министр ЖКХ, грозивший коммунальным коллапсом при сдерживании тарифов, ушел в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети