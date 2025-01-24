Женщина, прикурившая от Вечного огня в Нижнем Тагиле, признала вину в реабилитации нацизма

Сегодня, 24 января, в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела о реабилитации нацизма. Его фигурантка уже признала свою вину.

Напомним, на скамье подсудимых оказалась жительница Нижнего Тагила. Ей предъявлено обвинение в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. Ранее сообщалось, что 22 июня прошлого года, в День памяти и скорби, нетрезвая женщина прикурила от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий".

На все замечания прохожих она никак не реагировала и отказывалась покинуть монумент. Также дебоширка совершала танцевальные движения под музыку. В дальнейшем ее личность удалось установить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, свою вину тагильчанка признала. Сегодня было озвучено обвинительное заключение и начался допрос свидетелей. При этом сама женщина участвовала в заседании по видеосвязи, находясь в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

Процесс продолжается. Приговор по делу будет вынесен позже.

Напомним, также сегодня Свердловский областной суд начнет рассматривать еще одно дело о реабилитации нацизма. По нему проходит многократно судимый рецидивист, прошлым летом прикуривший от Вечного огня в Ревде.