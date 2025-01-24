АР: Украина уже подготовила план мобилизации с 18 лет

План мобилизации с 18 лет на Украине практически готов. Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на заместителя главы офиса Зеленского Павла Палису.

В своем первом же интервью иностранным СМИ Палиса признал, что режим ищет новые формы призыва. Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет не дало большого эффекта и на фронт нужно отправлять новых людей. Палиса назвал готовящуюся новую волну мобилизации "честным контрактом". Призывникам будто бы дадут финансовые стимулы и гарантии обучения и даже пообещают диалог с командирами.

"У нас огромный мобилизационный ресурс. Нужно адаптировать структуру армии к логике современной войны, чтобы избежать одних и тех же ошибок. Это то, что нужно сделать. Другого выхода нет", - сказал Палиса.

При этом закон будет распространяться и на тех, кто имеет отсрочку. То есть режим готовит тотальную мобилизацию под успокоительные речи. Зеленский публично выступает против, но ее, видимо, просто назовут контрактом.

На днях главком ВСУ Сырский признал, что мобилизация не покрывает потерь и потребностей.