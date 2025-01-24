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Фото: Накануне.RU

Экс-старшая медсестра травмцентра Сургута не пришла в суд по делу о доведении подчиненной до самоубийства

Экс-старшая медсестра травмцентра Сургута Ольга Матвийчук, которую обвинили в суициде коллеги, не пришла в суд, поскольку находится в больнице. Об этом сообщает "Муксун".

Трагедия произошла в 2021 году - погибла медсестра травмцентра Аяжан Ташмагамбетова. Судебные тяжбы длятся уже более трех лет.

Как сообщало Накануне.RU, обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. Однако суд не нашел состава преступления и 13 октября 2023 года оправдал ее. Матвийчук должны были реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Аяжан Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить. Родственники погибшей обжаловали приговор. 2 февраля 2024 г. оправдательный приговор был отменен.

Близкие погибшей медсестры готовы идти до конца и ждут продолжения процесса после выздоровления Матвийчук.

Теги: Ольга Матвийчук, суд, медсестра, травмцентр


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