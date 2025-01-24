Алаудинов сообщил, что лечился в госпитале

Заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов сообщил, что из-за болезни провел несколько дней в госпитале.

"Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней - приболел. Только вот вышел, получается, из госпиталя", - обратился Алаудинов к подписчикам в Telegram-канале.

Точный диагноз, с которым генерал-лейтенант оказался в медицинском учреждении, неизвестен.

Напомним, в 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа "Ахмат". Адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов находился на лечении в московском госпитале. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом".