Философ Дугин: Тематики Украины при Трампе превратится в эхо

Философ Александр Дугин считает, что президент США Дональд Трамп может "заглушить" тему украинского кризиса.

По мнению Дугина, просто рационализма Трампа хватит, чтобы постепенно сделать так, что тематика Украины куда-то исчезнет. В разговоре с РИА Новости философ привёл английское слово fade away (исчезнуть): постепенно тематика украинского конфликта при Трампе превратится в эхо.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от Пекина помощи в разрешении конфликта вокруг Украины.

"Надеюсь, что Китай поможет нам остановить конфликт между Россией и Украиной. Они обладают значительным влиянием на эту ситуацию", - указал президент США. Трамп отметил, что будет работать с Китаем над этим.