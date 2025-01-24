Три украинских дрона уничтожили сегодня утром над Ленинградской областью

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) сегодня утром над Ленинградской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 06.00 до 07.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Минувшей ночью в районе Рязанского НПЗ возник пожар, пишет Shot со ссылкой на очевидцев. Предварительно, возгорание началось в результате падения обломков уничтоженных БПЛА.

Baza пишет, что жители Рязанской области около полуночи сообщили о взрывах и о "массовой атаке БПЛА на нефтезавод". По данным телеграм-канала, после этих сообщений начался пожар в районе ТЭЦ и НПЗ.

По информации оперштаба Рязанской области, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в результате атаки произошел пожар в одном из частных домов, который был быстро ликвидирован. Никто не пострадал. Малков добавил, что поручил оказать семье необходимую помощь.

Всего за прошедшую ночь в небе над Россией уничтожили 121 БПЛА.