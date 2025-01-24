Стоимость проезда в Каменске-Уральском вырастет на 5 рублей

В Каменске-Уральском на двух маршрутах цена проезды вырастет на 5 рублей. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, речь идет о маршрутах №9 "Вокзал" - "Заводоуправление УАЗа" и №11 "Улица Московская" – "Поселок Чкалова".

При этом стоимость проезды увеличится только при оплате наличными. Для остальных цена по-прежнему будет составлять 25 рублей.

Отметим, что оба маршрута обслуживает компания "Экспресс-сити".

Ранее похожие нововведения произошли и в Екатеринбурге. Последние месяцы 2024 года при оплате по QR горожане могли заплатить всего 20 рублей, вместо 33. Позднее глава города Алексей Орлов сообщил, что акция сохранится, правда стоимость проезда по QR вырастет до 29 рублей.

В метро уральской столицы также можно получить скидку в 10 рублей, оплатив проезд по биометрии.