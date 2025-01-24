Шойгу: риск столкновения ядерных держав растет

В мире растет риск силового столкновения ядерных держав. Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Читайте также: Секретарь Совета безопасности России Шойгу прибыл в Минск

По его словам, соперничество между крупными государствами обостряется.

"На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав", - отметил Шойгу.

По его словам, Запад развязал против России и Белоруссии "идеологическую и ценностную агрессию". Они хотят нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и пытаются дестабилизировать обстановку в странах.

Такое поведение плохо сказывается не только на России и Белоруссии, но и на международной обстановке в целом.

По словам Шойгу, началось обесценивание международных структур - ВТО, ВОЗ, ОЗХО и других.

"Предпринимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния", - сказал секретарь Совета безопасности России.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО подбирается к границам Союзного государства.

Растёт интенсивность военных учений вблизи территории России и Белоруссии с отработкой не только оборонительных, но и наступательных действий. НАТО "последовательно понижает порог применения ядерного оружия, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, действия США и их сателлитов привели к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", сказал ТАСС Шойгу.