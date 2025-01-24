Механик "Волгонефти-212" рассказал, что танкер разломился за 10 минут

Танкер "Волгонефть-212", затонувший в Керченском проливе, во время крушения разломился на две части примерно за десять минут. Об этом "РБК Пермь" сообщил механик судна Алексей Татаринов.

По его словам, 15 декабря, в день крушения танкера, усилились ветер и волнение моря. Был отдан приказ осмотреть судно.

"Примерно в 08:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены… Спустя примерно десять минут… судно разломилось на две части..." — рассказал механик.

Татаринов исключил ошибки экипажа. По его мнению, крушение произошло "по причине резкого ухудшения погоды, большой волновой нагрузки, неправильной организации выхода в район выгрузки и невозможности уйти в Азовское море".

Оперштаб Кубани сообщал, что кормовая часть судна затонула в 11 км от берега и лежит на глубине 20 метров.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря, в них принимают участие волонтеры.