24 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В "Кольцово" задерживают пять рейсов в Самару, Казань, Питер и Сочи

В Екатеринбурге задержали пять рейсов трех авиакомпаний: Red Wings, Utair и "Уральские авиалинии". Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло местного аэропорта "Кольцово".

Согласно расписанию, в 08.30 в Казань из Екатеринбурга должен был отправиться рейс WZ-1069 компании Red Wings, однако вылет был перенесен на 11.00. На это же время перенесли рейс WZ-1033 до Самары того же перевозчика, который должен был покинуть "Кольцово" в 09.05

С 11.50 на 12.35 перенесен рейс UT-281 компании Utair по направлению "Екатеринбург - Самара".

Причиной задержек стали временные ограничения на прием и выпуск ВС, введенные в аэропортах Самары и Казани, а также еще ряда городов. Как сообщает пресс-служба Росавиации, в полный список также вошли: Нижнекамск, Уфа, Пенза, Саратов и Ульяновск. С последних трех ограничение сняли с 07.37 по мск.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения сегодня ранним утром введены в аэропортах: Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении Росавиации.

Помимо этого, задерживаются рейсы "Уральских авиалиний" до Сочи и Санкт-Петербурга. Первый - U6-321 должен был вылететь в 12.30, второй - U6-174 - в 13.10. Оба были перенесены на 13.30. В пресс-службе компании Накануне.RU сообщили, что причина - "позднее прибытие воздушных судов".

Напомним, что сегодня ночью в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский примерно на час-два также были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли в 02.12 по мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В этот период на запасных аэродромах совершили посадку шесть самолетов: четыре, выполнявших рейсы во Внуково и два, следовавших в Домодедово.

Теги: Кольцово, Самара, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, рейс, задержка, аэропорт, ограничения


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