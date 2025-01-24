Банк вернул все деньги уральскому бойцу СВО, которые списал с его зарплатной карты

Уральскому бойцу СВО, у которого банк списал средства с зарплатной карты, вернули все деньги. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, который и придал огласке эту историю.

Напомним, к депутату обратилась жена военнослужащего из Туринска. В начале декабря прошлого года ее муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, но на "гражданке" у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших банков страны. В дальнейшем организация забрала все деньги с зарплатной карты бойца, которые тот получил за участие в спецоперации.

Однако в соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены определенные условия. В данном случае они были соблюдены. После этого Максим Иванов направил запрос на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, чтобы разобраться в ситуации.

Как сообщил сегодня депутат в своем Telegram-канале, уральскому бойцу вернули все деньги – "по частям, но до последней копеечки". Об этом накануне поздно вечером ему сообщила супруга участника СВО.

"Полдела сделано. Осталось лишь ответить на один волнительный вопрос: а почему эти деньги, собственно, забирали?", - добавил Максим Иванов.

Напомним, что сейчас прокуратура проводит проверку, которая, возможно, прояснит ситуацию.