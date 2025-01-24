Шойгу: НАТО подбирается к границам Союзного государства

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу считает, что НАТО активно наращивает войска вблизи границ Союзного государства.

Растёт интенсивность военных учений вблизи территории России и Белоруссии с отработкой не только оборонительных, но и наступательных действий. НАТО "последовательно понижает порог применения ядерного оружия, укрепляет ядерный компонент в военном планировании, действия США и их сателлитов привели к деградации механизмов контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения", сказал ТАСС Шойгу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск и Москва строят союз суверенных государств, к которому в будущем могут захотеть подключиться другие республики бывшего СССР,.