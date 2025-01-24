121 украинский беспилотник сбили за прошедшую ночь над регионами России

121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили за прошедшую ночь над регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 37 БПЛА – над Брянской областью, 20 – над Рязанской, 17 -– над Курской областью, 17 – над Саратовской, семь – над Ростовской областью, по шесть – над Московской и Белгородской областями, три – над Воронежской областью, два – над Тульской, по два – над Орловской и Липецкой областями, по одному – над Крымом и Москвой.

Сегодня утром временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Соответствующая мера принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром в пятницу также вводили ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.