В России хотят ввести ГОСТ на роллы и суши

В России могут ввести ГОСТ на роллы и суши.

Как заявил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, который обратился с соответствующей инициативе к главе Росстандарта Антону Шалаеву, это позволит повысить качество и безопасность этой продукции. Парламентарий указал, что в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью отечественного рынка общественного питания. При этом вместе с ростом спроса участились случаи обращений россиян, связанные с нарушением качества и безопасности такой продукции.

Шалаев указал на случаи массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления, сообщают "Известия".

Ранее жители Сургута пожаловались на отравление роллами в местном суши-баре "Джонни Тунец". Отравились десятки человек.