Трамп призвал Пекин помочь в урегулировании конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает от Пекина помощи в разрешении конфликта вокруг Украины.

"Надеюсь, что Китай поможет нам остановить войну между Россией и Украиной. Они обладают значительным влиянием на эту ситуацию", - указал президент США. Трамп отметил, что будет работать с Китаем над этим.

Также глава Белого дома на вопрос о том, какими он видит отношения между США и Китаем в ближайшие четыре года, он ответил: "очень хорошими".

"Все, что нам нужно, – это справедливость. Мы просто хотим равных условий", – сказал Трамп.

Президент подчеркнул, что у него всегда были отличные отношения с Си Цзиньпином, сообщают "Ведомости".

Также Трамп заявил о намерении обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК с просьбой о снижении цен на нефть, что приблизит завершение военного конфликта вокруг Украины.