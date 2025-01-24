В России хотят завершать сессию в вузах до Нового года

В России предложено завершать сессию в российских вузах до Нового года для продления студенческих каникул.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов. Соответствующий запрос направлен в Минобрнауки РФ. По словам депутатов, это позволит вместе с закрепленными в ТК РФ нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января обеспечить для студентов необходимые для отдыха и восстановления сил каникулы, которые бы заканчивались их "профессиональным" праздником - Днем российского студенчества.

Отмечается, что нововведение направлено на более осознанное погружение в учебные процессы, снижение уровня тревожности, с которым студенты вынуждены встречать Новый год и проводить последующие праздники. Кроме того, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах положительно скажется на работе сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, сообщает РИА Новости.