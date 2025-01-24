Вице-премьер Савельев: Откачка мазута из "Волгонефти-239" близится к завершению

Из севшего на мель российского танкера "Волгонефть-239" осталось откачать 300 т мазута.

Как заявил вице-премьер России Виталий Савельев, всего в четырех танках кормовой части судна находилось около 1400 т мазута. На утро 23 января экспертам удалось откачать более 1100 т. После откачки мазут вывозили бетоновозами, перегружали в цистерны и доставляли железнодорожным транспортом в места утилизации.

По словам Савельева, завершение откачки планируется к концу следующей недели. Отмечается, что основные очаги выбросов нефтепродуктов устранены, новые не зафиксированы, сообщают "Ведомости".

На данный момент 280 га побережья, пострадавшего из-за разлива мазута в Керченском проливе, подлежит восстановлению. Предварительные данные представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, точную площадь можно будет назвать позднее, когда все выбросы мазута прекратятся.