После разлива мазута в Черном море погибли около 70 дельфинов

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68–69 особей.

Как заявила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей, за последние дни количество выброшенных на сушу погибших дельфинов снизилось, сообщает "Интерфакс".

До этого сообщалось, что в Черном море погибли 60 китообразных, которых нашли после разлива.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Чёрном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. При этом разлив дизельного топлива в Норильске в 2020 г. нельзя сравнить с черноморской историей.