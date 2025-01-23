В России будет проиндексировано более 40 социальных пособий

Более 40 социальных пособий, выплат и компенсаций будет проиндексировано на 9,5% с 1 февраля. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, соответствующее постановление уже подготовлено и внесено в правительство.

В обновленный список теперь вошли выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы, ежемесячные пособия Героям СССР, Героям РФ, ветеранам боевых действий, в числе которых и участники спецоперации, а также выплаты гражданам, пострадавшим от радиации и другие.

Например, в Социальном фонде РР уже стартовал перерасчет страховых пенсий. Новая сумма придет всем 39 млн пенсионеров точно в срок, плюс - доплата за январь. Для этого из бюджетов фонда и России будет направлено порядка 300 млрд рублей.

"В результате суммарной индексации средний размер страховой пенсии по старости составит порядка 24,9 тыс. рублей", - отметил Котяков.

Размер маткапитала также будет увеличен и составит 912 тыс. рублей, что почти на 80 тыс. больше, чем в 2024 году. Вырастет размер и сертификата на первого ребенка с 630 тыс. до 690 тыс. рублей, на второго - почти 222 тыс. рублей. При этом, если сертификат на первого ребенка так и не был оформлен, то при рождении второго, мать может получить сумму сразу за обоих в размере 912 тыс. рублей.