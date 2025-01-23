Юрий Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана"

Российский актер Юрий Борисов стал первопроходцем в категории "Лучший актер второго плана" премии Американской киноакадемии "Оскар". Полный список претендентов был опубликован сегодня.

Юрий Борисов снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкера "Анора". Вместе с ним за это звание поборются Киран Калкин из "Настоящая боль", Эдвард Нортон, сыгравший в "Боб Дилан: Никому не известный", Гай Пирс из "Бруталист", и актер фильма "Ученик" Джереми Стронг.

Напомним, 97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" состоится 2 марта или в ночь со 2 на 3 марта по мск.