23 Января 2025
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Фото: Валерий Скудырин

Козлов: 280 га побережья можно восстановить после разлива мазута

На данный момент 280 га побережья, пострадавшего из-за разлива мазута в Керченском проливе, подлежит восстановлению. Предварительные данные представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. По его словам, точную площадь можно будет назвать позднее, когда все выбросы мазута прекратятся.

"На сегодняшний день, учитывая уже очищенную территорию, мы рассчитали площадь, которую необходимо восстановить. Предварительно – это 280 гектаров побережья. Объем чистого нового песка – порядка 840 тысяч кубов. При высоте песка примерно 20 см. То есть почти в четыре раза больше, чем сейчас вывезли. Эта цифры обусловлены тем, что мы ставим задачу сделать пляж еще лучше, чем он был, чтобы люди, которые приедут потом отдыхать, это оценили", – отметил Козлов во время совещания президента России Владимира Путина членами правительства.

Сейчас наиболее приоритетными для забора участками являются три месторождения кварцевого песка, что находятся возле Анапы. От загрязненного песка было решено избавиться, отправив туда, где его использование будет востребовано – назад на побережье его не вернут.

В это же время краевые власти разрабатывают проектную документацию, готовясь к постепенному восстановлению побережья. Подготовить ее должны до 1 сентября, после чего встанет вопрос о финансировании. Например, властями предусмотрена инженерная защита пляжей, "чтобы берег не смывало". В IV квартале уже стартуют работы, которые продолжатся до мая 2026 года, чтобы к следующему сезону побережье уже было готово принимать туристов.

Сегодня правительство РФ решило выделить Краснодарскому краю до 1,5 млрд рублей на покрытие затрат по проведению аварийно-спасательных работ, перевозку замазученного грунта на временную площадку, хранение и обезвреживание.

Козлов также отметил, что окончательная сумма ущерба животному миру и природным экосистемам будет известна позднее, так как Роспотребнадзор смотрит на данные фактического загрязнения окружающей среды, а власти региона - на количество и видовой состав пострадавшего животного мира. Когда сумма будет посчитана, Роспотребнадзо обратится за компенсацией к виновникам загрязнения через суд.

"Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трех месяцев", - добавил Козлов.

 

Теги: Козлов, Керченский пролив, танкер


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