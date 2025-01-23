Профильный комитет Тульской облдумы поддержал изменения в программу приватизации госимущества на 2025 год

Депутаты - члены комитета Тульской облдумы по вопросам собственности и земельным отношениям поддержали проект изменений в закон «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Обсуждение прошло под председательством главы комитета Сергея Гребенщикова.

Также участвовали первый заместитель председателя облдумы Марина Левина, заместитель председателя облдумы Александр Балберов, заместитель Губернатора Наталья Архипова, члены Правительства Тульской области, представители органов исполнительной власти и счетной палаты региона.



Проектом закона уточнено экономическое обоснование целесообразности приватизации государственного имущества Тульской области в 2025 году и плановом периоде, скорректирован перечень имущества и уточнены прогнозируемые доходы от приватизации государственного имущества, изменены размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации, сообщает пресс-служба областного парламента.

В частности, проектом закона предлагается дополнить перечень имущества шестью имущественными комплексами и тремя нежилыми помещениями, расположенными в Тульской области, которые не используется для нужд органов исполнительной власти, госучреждений и предприятий и предлагаются к приватизации в целях вовлечения в хозяйственный оборот.

В связи с предполагаемыми изменениями в перечень государственного имущества Тульской области, приватизация которого планируется в 2025 году и в плановом периоде, предлагается прогнозный доход от продажи государственного имущества Тульской области установить в размере 40 049,1 тысяч рублей, в том числе от приватизации земельных участков – 16 094,8 тысяч рублей.