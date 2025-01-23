В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему не допускают горожан к общественным обсуждениям проекта "Баден-Баден" на Шарташе

В мэрии Екатеринбурга подробно объяснили, почему ряд жителей города не может принять участие в общественных обсуждениях по проекту "Баден-Баден" на озере Шарташ. В горадминистрации отмечают, что проголосовать или внести предложение могут только те, кто непосредственно столкнутся с последствиями строительства спа-деревни.

"В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, установлен особый порядок для проведения общественных обсуждений в отношении вопросов, связанных с предоставлением условно-разрешенного вида использования. Определен круг лиц, которые будут учтены в итоговом протоколе и заключении об общественных обсуждениях", - рассказали Накануне.RU в мэрии.

Среди горожан, имеющих возможность как-то повлиять на проект:

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 указанного Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.

"В случае если заявитель направил свое обращение в администрацию города Екатеринбурга, но не стал участником общественных обсуждений, будет подготовлен ответ в адрес заявителя по сути его обращения в соответствии с требованием законодательства. Стоит отметить, что позиция граждан в любом случае будет донесена до членов комиссии ПЗиЗ", - добавили в горадминистрации.

Ранее мы рассказывали, что будет представлять из себя спа-деревня "Баден-Баден" .