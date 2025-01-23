ЦПКиО Екатеринбурга показал, как будет выглядеть Основинский парк после благоустройства

Жителям Екатеринбурга показали, как будет выглядеть Основинский парк, если победит в голосовании за благоустройство. Предварительный мастер-план подготовила команда парка Маяковского, а сам проект уже прошел общественные обсуждения при участии более 3 тыс. горожан.

"Обратная связь от горожан ляжет в основу итогового проекта благоустройства Основинского парка. При должной активности жителей района и города, парк имеет все шансы на победу. В этом случае благоустройство может начаться уже в 2026 году", - рассказали в ЦПКиО.

Авторы проекта отмечают, что необычный рельеф и богатая история парка позволит создать интересное зонирование, добавить базовую инфраструктуру, удобные входные группы и продуманные маршруты. В парке улучшат освещение, обустроят современные и безопасные детские площадки, сезонные активности, а также места для проведения культурных событий.

Голосование за парк, который должен победить в программе "Формирование комфортной городской среды" уже запущено и продлится до 31 января. К этому времени определятся победители первого этапа - по одной из площадок в каждом районе города. Победитель последующих этапов 2025 года при наличии достаточного количества голосов сможет заполучить средства на благоустройство, которое будет реализовано в 2026 году.

Напомним, что в 2023 году в голосовании победил Летний парк Уралмаш. Благоустройством занялась команда парка Маяковского, которая уже завершила первый этап реконструкции: открыты новые детские и спортивные площадки, отремонтированы дорожки, есть освещение, скамейки и урны, работают аттракционы.

Проголосовать за Основинский парк можно здесь, а выбрать общественные пространства в других районах, пройдя по ссылке.