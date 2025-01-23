Крупный пожар в комплексе складов в Подмосковье

Крупный пожар в подмосковном Клину. Как сообщает Mash, там горит склад одного из крупнейших агрохолдингов страны - ТК "Мультипро" .

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Как пишет издание, московским ресторанам и магазинам из-за этого грозит дефицит сыра марки Alti: благородного с плесенью, полутвёрдых, творожных и в панировке.

Едкий дым уже дошел до частного сектора. Люди вынуждены закрывать окна и сидеть дома. ЧП на контроле прокуратуры Московской области.

По информации Mash, причиной возгорания стал взрыв кислородного баллона. На него попала искра от сварки. В результате пожара никто не пострадал, 20 сотрудников склада эвакуировались.