Мужчину, устроившего потасовку с министром культуры Прикамья, будут судить в феврале

Пятый судебный участок Ленинского судебного района Перми принял к рассмотрению административное дело в отношении сотрудника Минкульта Пермского края Ильи Шаврина, сообщает Properm.

Его обвиняют в нанесении побоев министру культуры. Рассмотрение дела назначено на 18 февраля. Шаврину грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб., либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

По данным пресс-службы министерства культуры, по факту нападения сотрудника Ильи Шаврина было написано заявление, принятое полицией для дальнейшего рассмотрения. Устанавливается легитимность действий всех участников инцидента — других участников совещания и сотрудников охраны, поспешивших на вызов. Все они дали свидетельские показания по инциденту с момента его инициирования со стороны Шаврина. Расследование проведено в установленном порядке, фактов нанесения увечий Шаврину не зафиксировано. Административное дело, заведённое по заявлению Аллы Платоновой, передано для рассмотрения в суд.

Сообщается, что инцидент произошел еще в ноябре. Причиной конфликта стало то, что Шаврин вел съемку на совещании. У него забрали телефон. Конфликт перерос в потасовку. Издание сообщает, что это Шаврин напал на министра. Сам Шаврин обвиняет в нападении министра Аллу Платонову.