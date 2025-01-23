Один ребенок погиб в аварии со школьным автобусом под Волгоградом

Один ребенок погиб в аварии со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП произошло на трассе Волгоград - Котельниково - Сальск в Волгоградской области.

"На автодороге Волгоград - Котельниково - Сальск, в районе села Шелестово около 14.00 произошло ДТП с участием транспортных средств, в результате чего школьный автобус ПАЗ опрокинулся", - говорится в сообщении.

На месте работают руководство областной Госавтоинспекции, эксперты и следователи главка, следственно-оперативная группа отдела МВД России по Октябрьскому району.

Уточняется, что авария произошла на 88-м км автодороги. Там столкнулись легковой автомобиль Hyundai IX 35 и школьный автобус ПАЗ с пассажирами.