Генпрокуратура добилась взыскания с экс-владельцев "Макфы" 19,7 миллиарда

В Челябинске удовлетворён иск Генеральной прокуратуры о взыскании с бывших владельцев "Макфы" крупной суммы дивидендов, распределенной прибыли и займов. Речь идёт о деньгах, полученных в 2002-24 гг.

Солидарно с 14 ответчиков взысканы 19 млрд 740 млн 206 тыс. 191 руб. и 100% долей Мишкинского комбината в пользу России, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

Напомним, Центральный районный суд Челябинска 8 мая 2024 г. удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).