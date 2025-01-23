Более 11,3 млрд рублей выделят фонду "Защитники Отечества" на участников СВО

Более 11,3 млрд рублей выделят фонду "Защитники Отечества" на участников специальной военной операции (СВО), рассказал сегодня глава правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает правительство России, речь идет о тех гражданах, которые получили ранения в ходе СВО и стали инвалидами.

"Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию, чтобы минимизировать ущерб здоровью, который был нанесён, и как можно быстрее вернуться домой, к родным и близким, друзьям и товарищам", - сказал Мишустин.

В декабре вологодские парламентарии обсудили систему новых мер поддержки участников СВО. Как известно, теперь проектом федерального закона предлагается расширить перечень вопросов для оказания бесплатной юридической помощи бойцам СВО и членам их семей.

Речь идет о дополнении списка позициями, связанными с реализацией законных прав на прекращение обязательств по кредитному договору, приостановлением исполнительного производства, а также наследованием имущества участников СВО, погибших (умерших) при исполнении задач в ходе проведения СВО или объявленных судом умершими.

Накануне систему реализации новых мер поддержки участников СВО обсудили депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Вологодской областной думы.