В Red Wings сообщили о запуске нового направления "Екатеринбург - Абакан"

В Авиакомпании Red Wings объявили о запуске прямого рейса по направлению "Екатеринбург - Абакан (Хакасия) - Екатеринбург".

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, первый рейс запланирован на 28 апреля. После этого и вплоть до конца октября полеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.

Время в полете на самолете Superjet-100 составит 3 часа 10 минут, стоимость билета в одну сторону начинается от 9,2 тыс. рублей.