Рекламу услуг тарологов могут запретить в России

Законопроект о запрете рекламы услуг тарологов внесли сегодня в Госдуму. Как сообщает РИА Новости, инициатива направлена на защиту общества от недобросовестных "советчиков". Об этом сказал замглавы комитета ГД по информационной политике Андрей Свинцов.

Документ также будет развивать механизмы по выявлению и блокировке интернет-ресурсов с рекламой гадальщиков.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в два федеральных закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и № 38-ФЗ "О рекламе!.

"Таролог" - это лицо, которое предсказывает будущее с помощью карт. Гадание "помогает" проанализировать текущие жизненные ситуации человека и дает ему рекомендации для решения проблем. Они касаются здоровья, отношений в семье, с коллегами, режим и состав питания, финансовые и иные советы.

Ранее в Российской академии наук заявили, что гадание на картах таро и "предсказания" будущего – типичная лженаука, а тарологи – чистейшие мошенники. Колдуны пользуются уязвимостью людей в сложных ситуациях, что может приводить к печальным последствиям для здоровья и жизни людей.