В Тюменской области педофил-опекун получил 10 лет за изнасилование подопечного

В Тюменской области педофил-опекун признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении своего подопечного - несовершеннолетнего мальчика, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Исетский районный суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с осужденного 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, насильственные действия подсудимый совершал в отношении 15-летнего мальчика на протяжении нескольких лет. После совершеннолетия потерпевший, опасаясь за судьбу оставшихся в семье опекаемых мальчиков, решил все рассказать полиции. Обвиняемый все отрицал.