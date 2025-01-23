В Москве ребёнок съел сувенирные монеты

В Москве врачи помогли ребёнку, который съел монеты. Мальчик играл с ними, попробовал их на вкус и случайно проглотил. Начался кашель, из-за которого невозможно стало даже попить воды.

В больнице ребёнку сделали рентген органов грудной и брюшной полости. Монету нашли в пищеводе. Мальчика госпитализировали.

Эзофагоскопия показала в верхней трети пищевода две монеты, которые наслоились одна на другую. В итоге их извлекли, сообщает департамент здравоохранения Москвы.