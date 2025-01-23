Владимир Мазур провел заседание штаба по подготовке к празднованию 80-летия Победы в Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур утвердил План мероприятий по празднованию 80-летия Великой Победы. Документ сегодня стал предметом обсуждения в ходе заседания областного штаба по подготовке к празднованию юбилея Победы.

"Первый пункт, конечно, об улучшении жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня у нас 1 685 ветеранов, из которых 24 инвалида и участника Великой Отечественной. Предусматриваем единовременную денежную выплату к самому главному празднику нашей страны, компенсацию на приобретение или ремонт жилья, медицинское обследование и санаторно-курортное лечение ветеранов", - отметил губернатор в своем телеграмм-канале.

Глава региона дал поручение руководителям городов и районов, а также департаменту строительства Томской области благоустроить территории мемориальных комплексов, отремонтировать стелы и обелиски, привести в порядок воинские захоронения.

Всего в Томской области 281 памятник, посвященный Великой Отечественной войне.

"Выглядеть достойно должны все. Прошу включиться в эту работу представителей бизнеса, наших социальных партнёров", - сказал Владимир Мазур.

Глава Томской области напомнил, что в знак памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной Победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений 2025-й объявлен Президентом России Годом защитника Отечества.

Губернатор сообщил, что особое внимание в регионе будет уделено организации мероприятий Всероссийской поисковой экспедиции «Вахта памяти». В томском поисковом движении много молодёжи, педагогов, просто неравнодушных людей. Томские поисковики ежегодно в Смоленской и Новгородской областях, в других регионах нашей страны, где шли ожесточенные бои, находят уцелевшие предметы солдатского быта, останки воинов. Бесценные находки передаются в музеи, родным защитников Отечества. Предают земле прах отдавших жизни за Родину.

"Святое дело, которое нужно поддерживать в юбилейный и каждый год!", - подчеркнул губернатор.

Также в 2025 году в Томской области будут проведены важные культурные и патриотические акции, проекты, фестивали, викторины, концерты, спектакли. В их числе «Блокадный хлеб», «Моя история», «Наша Победа», «Диалоги с Героями», «Стихи Победы».

Кульминацией юбилейного года должен стать митинг и парад Победы 9 мая.

В ходе заседании областного штаба губернатор Владимир Мазур уделил отдельное внимание трудовому подвигу жителей области в годы Великой Отечественной войны.

«Тема трудового подвига, сам образ человека труда должны стать еще одной важнейшей темой мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Признание заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла – это основа формирования у молодежи четкой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести», – считает губернатор Владимир Мазур.

Отметим, что участники заседания штаба также обсудили форматы привлечения к подготовке предстоящих праздничных мероприятий ветеранов СВО и членов их семей.