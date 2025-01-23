23 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура организовала проверку после аварии на котельной в Новоберезовском поселке

Прокуратура Березовского проводит проверку в связи с аварийной ситуацией на котельной "Новоберезовский поселок" ООО "Березовские тепловые сети". О перемерзших трубах утром рассказал глава Березовского Евгений Писцов. Из-за этого была приостановлена подача теплоснабжения жителям 107 многоквартирных домов, 351 частного домовладения, в которых проживают около 12 тыс. человек, а также в двух школах и трех детских садах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, причиной аварии послужило перемерзание участка сети водоснабжения от насосной МУП БВКХ "Водоканал" до котельной ООО "Березовские тепловые сети". В 05.00 котельная была запущена с пониженными параметрами. Для замены участка водопровода были подключены две бригады теплоснабжающей организации, 18 сотрудников и четыре единицы техники.

К 12.00 котельная восстановила штатный режим работы, циркуляция теплосносителя была восстановлена. На данный момент жители поселка все еще ощущают недостаток тепла, однако, как написал Писцов в своих соцсетях, в 15.10 параметры теплоносителя вышли в норму на обоих котлах.

"Сотрудниками прокуратуры Березовского обследованы объекты социальной сферы, осуществлен выезд на место проведения работ, заслушан руководитель управляющей организации на предмет сохранности внутридомовых инженерных сетей. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению законодательства о бесперебойном снабжении граждан коммунальными ресурсами", - сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что проконтролируют проведение теплоснабжающей организацией перерасчета размера платы за теплоснабжение в связи с некачественным оказанием услуг.

Теги: Новоберезовский, березовский, прокуратура, котельная, отопление, авария


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