23 Января 2025
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Фото: пресс-служба Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского

Обвиняемый в убийстве семи человек на Урале арестован: подробности громкого дела

В полиции и Следственном комитете раскрыли некоторые подробности дела об убийстве семи человек, которое произошло на Среднем Урале 32 года тому назад. Задержать предполагаемого убийцу удалось только сейчас – спустя десятки лет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, преступление было совершено в одной из квартир дома по улице 2-я рабочая в Каменске-Уральском в ночь на 1 января 1993 года. Жертвами неизвестного убийцы стали пятеро взрослых и двое детей. По версии следствия, с потерпевшими злоумышленник, не являвшийся на тот момент жителем региона, познакомился незадолго до произошедших событий – они пригласили его отметить вместе с ними встречу Нового года.

Во время пребывания в квартире гость решил похитить деньги и имущество хозяев, для чего расправился с ними и скрылся. Как отметили в СК, раскрыть убийство "по горячим следам" не удалось, так как преступника с его жертвами ранее ничего не связывало, он не был жителем Среднего Урала и, по сути, вел бродяжнический образ жизни. Более того, он скрывался от правоохранителей в другом регионе, так как ранее совершил несколько преступлений. В итоге уголовное дело в 1993 году было приостановлено.

Спустя много лет, в 2024 году, сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска полиции еще раз изучили материалы дела. Было решено провести дополнительные судебные экспертизы с учетом появившихся современных технологий. В результате благодаря заключениям ряда экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, удалось выйти на след предполагаемого убийцы. Мужчина, которому исполнилось уже 53 года, был задержан в Амурской области и доставлен в Свердловскую область. Как уточнили в СК, он признался в убийстве семи человек.

Обвиняемый в убийстве семи человек в Каменске-Уральском в 1993 году(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Другие подробности этой истории рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых. По его данным, днем 5 января 1993 года в дежурную часть Красногорского РОВД Каменска-Уральского поступил сигнал, что в одной из квартир дома по улице 2-я Рабочая с 1 по 5 января отсутствуют хозяева, хотя горит свет, а дверь никто не открывает. При этом из жилища шел гнилостный запах.

"В ходе выезда на указанный адрес представители МВД обнаружили тела с явными признаками криминальной смерти – с травмами в области головы. Среди погибших были водитель автобуса местного предприятия 1952 года рождения; его супруга 1955 года рождения, продавец продуктового магазина; их малолетний на тот момент сын 1979 года рождения, учащийся школы; дочь, также малолетняя, 1980 года рождения, школьница. И родственники семьи: женщина 1960 года рождения из Пермского края; пенсионерка 1939 года рождения из Каменска-Уральского; директор одной из школ Пермского края 1959 года рождения. Все погибшие имели травмы, причиненные тяжелым металлическим предметом, который был обнаружен и изъят", - сообщил полковник Горелых.

Также в квартире имелись явные признаки ограбления. Как выяснили сыщики, люди, прибывшие на Средний Урал, отмечали с родными новый 1993 год.

"По предварительным данным, по роковому стечению обстоятельств на железнодорожном вокзале Екатеринбурга они познакомились с неизвестным ранее гражданином, которого пригласили в гости. Много лет над раскрытием этого преступления совместными усилиями работали правоохранительные органы. 22 января 2025 года, когда удалось выйти на след предполагаемого ранее судимого душегуба, в Амурскую область, город Белогорск, выехали сыщики уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из отдела полиции №23 Каменска-Уральского, и при силовой поддержке бойцов СОБР провели успешную операцию по задержанию подозреваемого. Он уже доставлен по месту совершения преступления", - отметил представитель МВД.

Сейчас сыщики отрабатывают его на причастность не только к данному жестокому убийству, но и к другим ранее совершенным тяжким преступлениям.

"Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Прошлое наказание он отбывал в ИК-8 Амурской области. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска. Существенную роль в изобличении подозреваемого сыграли также сотрудники полиции из экспертно-криминалистического подразделения свердловского Главка МВД, чья система "Папиллон" подтвердила причастность фигуранта к ЧП", - добавил Валерий Горелых.

Обвиняемый в убийстве семи человек в Каменске-Уральском в 1993 году(2025)|Фото: пресс-служба Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского

Сегодня суд избрал задержанному меру пресечения. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в суде прокурором было дано заключение о необходимости заключения под стражу, так как мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он может скрыться от следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также препятствовать расследованию его дела. В итоге Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил его под арест на 1 месяц 15 дней, то есть до 8 марта 2025 года.

В Свердловском областном суде назвали имя задержанного за убийство семи человек – Виктор Петриченко. В Каменск-Уральский он был доставлен с Дальнего Востока. Как сообщили в инстанции, постановление райсуда об аресте Петриченко пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение трех суток.

В Следственном комитете также добавили, что в отношении фигуранта проведут судебную психиатрическую экспертизу. Расследование находится на контроле руководства регионального СК России.

Теги: арест, убийство, суд, полиция, СК, дело, прокуратура, Каменск-Уральский


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