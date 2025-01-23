Песков отреагировал на заявление Трампа о роли России во Второй мировой

Кремль "при всем уважении" не согласен с высказыванием президента США Дональда Трампа о помощи со стороны России в победе США во Второй Мировой войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что самую большую цену в борьбе с фашизмом заплатил СССР.

"И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки", - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом пресс-секретарь президента напомнил, что помощь США во время Второй мировой войны была бизнесом. "Америка всегда зарабатывает деньги", - отметил он. Песков напомнил, что Штаты получали выплаты за ленд-лиз, которые завершились только при Владимире Путине.

Также представитель Кремля добавил, что информация Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне не соответствует тем данным, которые есть у отечественных и европейских специалистов.

Напомним, Трамп заявил, что Россия "помогла" Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне. "Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней", - написал президент США в социальной сети Truth Social. Согласно официальным российским данным, в годы Великой Отечественной войны страна потеряла около 27 млн жителей.