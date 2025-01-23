В Екатеринбурге отреставрируют ЗАГС Чкаловского района за 9 миллионов рублей

В Екатеринбурге собираются отреставрировать здание ЗАГСа Чкаловского района, расположенного по улице Титова, 26. Об этом сообщается на сайте Госсзакупок.

Согласно прикрепленным документам, в перечень работ входит реставрация входной группы и фасада, а также ремонт залов, кабинетов, фойе и гардеробной. Как должны будут выглядеть внутренние помещения не сказано. Однако заказчик предоставил примерное изображение фасада.

В описании проекта говорится, что все работы должны быть выполнены в течение 150 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Их стоимость составляет 9 млн 174 тыс. 556 рублей.

Дата опубликования - 22 января. Заявки принимаются до 30 января 2025 года.