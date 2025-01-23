Минприроды взяло на контроль создание рабочей группы по мусорному полигону в Сысерти

Минприроды РФ взяло на контроль вопрос о создании рабочей группы по строительству мусоросортировочного завода "Екатеринбург-Юг" в Сысертском МО. В него должны войти представители инициативной группы, выступающие против мусорного полигона, о чем ранее и просили местные жители у замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Тетенькина.

Как сообщили Накануне.RU участники инициативной группы, теперь этот вопрос не носит рекомендательный характер по отношению к свердловским и сысертским властям, а взят на контроль федеральным министерством. Такой ответ им буквально только что пришел от Минприроды РФ. Кто еще войдет в состав рабочей группы и когда она будет создана, пока неизвестно.

Напомним, вчера в Москве прошло совещание по вопросам строительства объекта ТКО в Сысертском районе. Представитель инициативной группы обратился лично к Дмитрию Тетенькину, отметив, что региональные и муниципальные власти игнорируют доводы местных жителей, не желающих строительства мусорного полигона у деревни Андреевка.

Крупнейший в УрФО мусоросортировочный комплекс на 700 тыс. тонн отходов в год с полигоном ТКО на 600 тыс. тонн хотят разместить на участке со статусом земель сельхозназначения. Их пытался отстоять Роспотребнадзор, заявляя, что владелец - банк "Агропромкредит", не использовал участок по назначению более трех лет, на что указывали многолетние сорняки, деревья и ряд сомнительных, по мнению прокурора, документов. Однако суд все равно встал на сторону банка. После этого Роспотребнадзор заявил, что продолжит борьбу за участок, а активисты сняли на видео, как выглядит то самое "поле", на котором якобы выращивают фермерскую культуру. Активисты также заявляли, что на участке были обнаружены залежи торфа, что после строительства комплекса якобы может привести к пагубным последствиям.