В Прикамье сотрудник минкульта обвинил министра Аллу Платонову в избиении

В Пермском крае сотрудник минкульта обвинил министра Аллу Платонову в избиении, сообщает Ural Mash.

По словам мужчины, начальница набросилась на него на работе, на глазах коллег.

"Сначала отобрала телефон и банковские карты, а когда он попытался вернуть вещи, устроила драку: толкала, валила на пол, выкручивала руки, срывала одежду и царапала. Помогали охранники. Мужчина закрывался, как мог, но было бесполезно", - говорится в сообщении. Сообщается, что у мужчины сотрясение.

По данным канала, полиция завела дело не на министра, а на сотрудника по статье "Побои". Также работнику отказали в больничном и лечении в госклиниках. Накануне.RU не удалось получить оперативный комментарий по факту инцидента. Направлен запрос.