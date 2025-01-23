В Екатеринбурге менеджер отдала мошенникам больше 7 млн рублей

Менеджер одной из екатеринбургских фирм стала жертвой мошенников. Она отдала аферистам более 7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, еще в октябре 2024 года женщина зарегистрировала свою электронную почту на сайте некой инвестиционной платформы. Затем с ней через мессенджер связался неизвестный, который предложил "заработать на бирже" и внести небольшую сумму, чтобы увидеть, как работает инвестплощадка.

Менеджер согласилась и через электронный кошелек на адрес платформы внесла 108 долларов США. После этого на ее счет поступили "первые дивиденды" – целых 17 долларов. Ловушка аферистов сработала и тут жертву понесло. Она начала вносить аналогичным способом различные суммы как в рублях, так и в зарубежной валюте. Когда свои накопления закончились, женщину заставили взять кредит, который она также перевела мошенникам.

Лишь после этого менеджер начала подозревать, что сайт платформы и ее "куратор" являются не тем, чем кажутся. Когда она решила в этом убедиться и написала "брокеру", тот ее просто заблокировал. Пострадавшая обратилась в полицию. Ее ущерб, если перевести в российскую валюту, составил 7 миллионов 123 тысячи 439 рублей.

Сейчас в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В УМВД по Екатеринбургу в очередной раз предупреждают: не выполняйте указания незнакомцев, особенно связанные с деньгами или другими ценностями. Также нужно остерегаться сомнительных предложений о "заработке на бирже" и различных "инвестиционных платформах".

Напомним, недавно пенсионерка из закрытого города Новоуральск осталась без машины и денег после общения с мошенниками.