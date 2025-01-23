Две семьи полицейских с Урала награждены орденами "Родительская слава"

Сразу две полицейских семьи на Среднем Урале удостоены медали ордена "Родительская слава". Об этом Накануне.RU сообщил начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, такая государственная награда вручается родителям, достойно воспитывающим четырех и более детей. 22 января 2025 года в колонном зале дома Севастьянова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медали ордена "Родительская слава" восьми семьям, две из которых – полицейские.

В числе награжденных оказались семья ветеранов органов внутренних дел Ленинского района Екатеринбурга, полковника полиции в отставке Алексея Левченко и майора внутренней службы в отставке Надежды Левченко, а также многодетная семья руководителя экспертно-криминалистической группы МО МВД России "Тавдинский", майора полиции Сергея Шабалина.

"Семьи Левченко и Шабалиных – яркий пример для многих молодых людей, стремящихся создать крепкую и дружную ячейку общества. Их история вдохновляет, показывая, что любовь и поддержка в семье – это основные ценности, на которых строится счастливая жизнь. Многодетные семьи, как правило, имеют свои уникальные традиции, которые помогают укрепить союз любящих друг друга супругов. Послужной список Сергея Шабалина, Алексея и Надежды Левченко впечатляет. Они не только заботятся о своих близких, но и выполняют важную миссию в системе МВД, обеспечивая безопасность и порядок на территории Среднего Урала, а также передают богатый опыт молодому поколению стражей правопорядка", - отметил полковник Горелых.