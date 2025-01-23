Уроженца Камышлова приговорили к 17 годам за сексуальное насилие и убийство собутыльника

Уроженца Камышловского района 1979 г.р. приговорили к 17 годам за убийство знакомого и совершения над ним насилия сексуального характера. Подробности того вечера Накануне.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Трагедия произошла 16 марта 2024 года примерно с 19.00 до 23.00 в помещении охраны одной из организаций по ул. Смоленская в Чкаловском административном районе Екатеринбурга. В это время осужденный и потерпевший распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевший оскорбил собутыльника. Тот, в свою очередь, с 23.00 16 марта до 10.00 17 марта руками, ногами и деревянной палкой нанес собутыльнику не менее 165 ударов: 32 по голове, шее и жизненно важным органам, 88 ударов по туловищу и 45 ударов по конечностям.

Помимо этого, чтобы причинить дополнительные особые мучения, физические и психические страдания, осужденный наказал собутыльника за оскорбления насильственными действиями сексуального характера.

Смерть наступила на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей через незначительный промежуток времени.

Уроженца Камышлова признали виновным по двум статьям: пп. "д", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему".

Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.